В ЕС рассказали о подготовке договора об условиях Brexit

Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что договор об условиях выхода Великобритании из состава ЕС должен быть подготовлен до октябрьского саммита. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подготовка соглашения об условиях Brexit должна быть завершена до октябрьского саммита стран-членов ЕС.

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Он также отметил, что до саммита необходимо подготовить политическую декларацию по будущим отношениям между Британией и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что второго референдума по Brexit не будет.