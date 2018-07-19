ЦБ выявил первые подделки купюр в 2000 рублей

Банк России впервые выявил подделки новой банкноты номиналом 2000 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы регулятора.

Как стало известно, за второй квартал текущего года было обнаружено 16 поддельных купюр указанного номинала. Исходя из данных ЦБ, 200-рублевые купюры пока не подделывают.

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Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остается 5000 руб.

На втором месте следует купюра номиналом 1000 руб.

Ранее сообщалось, что число выявленных поддельных купюр в России в 2017 году снизилось на 25%, до 45 тыс. штук.

Около 60% всех выявленных фальшивых купюр пришлось на пятитысячные банкноты, еще 38% поддельных денежных знаков составили купюры достоинством в 1 тыс. руб.