Еврокомиссия вводит временные защитные меры в отношении стальной продукции

Еврокомиссия объявила о введении временных защитных мер в отношении импорта в ЕС ряда категорий стальной продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Временные меры касаются 23 категорий товаров из стали и будут приняты в виде тарифных квот. По каждой из 23 категорий пошлины в размере 25% будут введены только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года», — заявили в ЕК.

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Как стало известно, защитные меры вступят в силу 19 июля, и могут действовать в течение максимум 200 дней.

Ранее сообщалось, что премьер госсовета КНР Ли Кэцян похвалил Евросоюз за поддержку свободной международной торговли.