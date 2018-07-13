«Газпром» отчитался о строительстве газопровода «Турецкий поток»

«Газпром» построил 66% морского участка «Турецкого потока». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании.

«В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода», — заявили в «Газпроме».

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Уточняется, что состоялась встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Сербии в России Славенко Терзича.

Как стало известно, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Сербию.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что газ по второй нитке газопровода «Турецкий поток» может пойти через Болгарию, Сербию и Венгрию.