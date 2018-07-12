Профицит внешней торговли России вырос в 1,8 раза

Положительное сальдо внешней торговли России в мае текущего года выросло в 1,8 раза и составило $15,151 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Уточняется, что объем экспорта в мае вырос в годовом выражении на 29,2%, до $36,512 млрд.

В свою очередь импорт вырос на 8,8%, до $21,361 млрд.

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Ранее сообщалось, что внешний долг России с начала текущего года снизился на $32,6 млрд (на 6,3%) до $485,5 млрд.

Международные резервы России выросли более чем на $4 млрд.