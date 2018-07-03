Задержаны подозреваемые в хищении средств «Сбербанка», выявленные внутренним расследованием

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержали группу лиц, которые подозреваются в мошенническом хищении 40 млн руб. со счета вкладчика банка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Сбербанке пояснили, что подозреваемые в организации хищения были выявлены в результате внутреннего расследования.

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«Следствием установлено, что в мае 2017 года группа лиц совершила противоправные действия, направленные на хищение денежных средств со счета клиента коммерческой организации. Подозреваемая, представившись владельцем вклада, по подложным документам обратилась в отделение банка с целью перевода денежных средств и оформления сберегательных сертификатов с их дальнейшим обналичиванием», — рассказали в ГУ МВД.

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).