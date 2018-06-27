Дерипаска через суд запретил Абрамовичу провести сделку по продаже акций

UC Rusal Олега Дерипаски выиграла суд против акционера Crispian Романа Абрамовича. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, Crispian нарушила акционерное соглашение, заключенное в никелевой компании в 2012 году.

Уточняется, суд Лондона решил, что компания Crispian не должна была предлагать структурам «Интерроса» выкупить у нее акции «Норникеля». Таким образом, продав акции, компания нарушила право «Русала» на преимущественную покупку.

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Ранее сообщалось, что Владимир Потанин дал показания в Лондонском суде по иску UC Rusal о покупке 4% акций «Норникеля».

Конфликт между акционерами «Норникеля» разгорелся в феврале 2018 года. В середине февраля группа «Интеррос» Владимира Потанина через дочернюю компанию Whiteleave Holdings Ltd согласилась выкупить пакет акций «Норникеля» у компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz. Первоначально сделку планировалось закрыть до 28 февраля. Сrispian также направила свое предложение владельцу «Русала» Олегу Дерипаске. Однако «Русал» посчитал выставленную Crispian оферту нарушением акционерного соглашения и обратился в Высокий суд Лондона с иском о запрете сделки.