Bloomberg: влияние России и Китая на Балканах подрывает веру в ЕС

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В Сербии главными государствами, вкладывающими инвестиции в страну, считают Россию и Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственное исследование.

Издание отмечает, что, несмотря на это, четыре из пяти крупнейших инвесторов Сербии родом из Европейского союза (ЕС).

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Эксперт аналитического центра Nova Europa в Кембридже Тимоти Лесс считает, что это может иметь политические последствия, поскольку такие выводы подрывают саму идею о том, что ЕС является «лучшей и единственной надеждой» для Сербии, которая уже давно стремится попасть в Европейский союз. Помимо этого, общественное согласие на реформы, необходимые для получения права на вступление в ЕС, также может дестабилизироваться.

По статистике Евросоюза, на долю 28 стран приходилось 73% всей торговли в 2017 году в пределах Балкан, не входящих в ЕС, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Косово, Македонию и Албанию. Доля Китая и России составляла около 5%.

В материале отмечается, что Китай считает этот регион ключевым коридором в Европу, который является частью проекта «Один пояс — один путь». Bloomberg подчеркнуло, что Россия имеет этнические и религиозные связи по всему региону, и особенно в Сербии, в которой страна работает над модернизацией железных дорог и открыла «гуманитарный центр».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на визит президента России Владимира Путина в Белград.