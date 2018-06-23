Глава немецкого минфина прокомментировал возможность отказа от евро

Глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц исключил возможность того, что евро перестанет быть общеевропейской валютой. Об этом министр сказал в интервью Rheinische Post.

По словам Шольца, в настоящее время евро преуспевает. Он отметил, что министры финансов ЕС будут делать все для сохранения евро. Министр также подчеркнул, что и через десять лет отказаться от общеевропейской валюты будет невозможно.

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«Евро неотвратим. Потому что евро обеспечивает наше общее будущее в Европе», — заявил Шольц.

Министр также высказался за создание бюджета еврозоны.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров объявили о решении создать бюджет еврозоны. Лидеры стран подчеркнули, что такая казна позволит усилить экономическую конкурентоспособность блока.