Правительство разрешило размещать отели в аэропортах на территории пунктов пропуска

Российское правительство приняло решение расширить перечень видов хозяйственной и другой деятельности, которые можно осуществлять в пределах пунктов пропуска через границу страны. Текст распоряжения представлен на сайте ведомства.

Как отмечается, в перечень решили включить деятельность, связанную с предоставлением гостиничных услуг транзитным пассажирам, которые делают пересадку в аэропорту в течение 24 часов, а также пассажирам задержанных рейсов.

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«Принятое решение дает возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуск», — говорится в документе.

Уточняется, что это решение приведет к развитию гостиничного бизнеса и развитию дополнительных видов бизнеса в аэропортах России.

Ранее Роспотребнадзор оштрафовал отели на 2,6 млн рублей за завышение цен перед чемпионатом мира 2018 год.