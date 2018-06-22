Источник: страны ОПЕК договорились повысить добычу нефти

Члены ОПЕК договорились повысить уровень добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что объем повышения добычи приравнивается к 1 млн баррелей нефти в день.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что добычу нефти будут наращивать лишь те страны из ОПЕК+, кто способен это сейчас сделать.

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Он подчеркнул, что рекомендация министерского мониторингового комитета в 1 млн баррелей в сутки является номинальной.

Как стало известно Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия хотят создать «Супер-ОПЕК».