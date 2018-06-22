Министр ОАЭ назвал условие для принятия решения ОПЕК по добыче нефти

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение по добыче нефти может быть принято только единогласно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, в ОПЕК решения всегда принимаются единогласно. Мы не будем это менять», — сказал Сухейль аль-Мазруи.

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Министр также выразил надежду на то, что участники ОПЕК смогут достичь приемлемого для всех решения по добыче нефти.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что реальный рост добычи нефти странами ОПЕК составит около 600 тыс. баррелей в день.

Отмечается, что среди стран ОПЕК Венесуэла скорее всего не сможет увеличить объемы производства, поскольку ее отрасль страдает из-за экономического кризиса.