Правительство намерено ввести акциз на смесь для кальянов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 января 2019 года акциза на смесь для кальянов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный законопроект предусматривает рост акциза с 457 руб. за один килограмм в 2019 году до 495 руб. в 2021 году.

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«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Налогового Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси», — сказано в документе.

На данный момент указанные смести акцизом не облагаются.

Ранее сообщалось, что правительство не собирается создавать отдельный закон для регулирования электронных сигарет.