В России могут разрешить расплачиваться за алкоголь электронными деньгами
Министерство юстиции предложило разрешить россиянам расплачиваться за алкоголь электронными деньгами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заключение Минюста на законопроект о реализации спиртного в интернете.
Как стало известно, Минфин выступил с предложением запретить покупку спиртного в интернете с помощью наличных средств. В ведомстве прояснили, что использование платежных карт позволит обеспечить контроль времени доставки, а также объемов проданной продукции.
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В Минюсте посчитали данное ограничение необоснованным и напомнили о существовании альтернативных способов оплаты при безналичном расчете.
Ранее сообщалось, что Минфин хочет перенести старт продажи алкоголя в интернете.