Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2259 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,4%, до 1115 пункта.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,9%, до $74,06 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 57,29 коп., до 73,61 руб., курс доллара уменьшился на 45,08 коп., до 63,61 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 50,58 коп., составив 68,11 руб.

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