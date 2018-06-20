Белый дом назвал «экономическую агрессию» Китая глобальной угрозой

Белый дом представил доклад об экономических дейтсивях Китая, которые «угрожают технологиям и интеллектуальной собственности США и всего мира», сообщает CNBC.

Администрация президента США Дональда Трампа усилила критику Китая в опубликованном докладе. В 35-страничном докладе представлены основные претензии относительно «экономической агрессии» КНР. В документе обозначены способы, с помощью которых Китай стремится получить доступ к американским технологиям и интеллектуальной собственности.

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Как следует из доклада, основными методами китайской агрессии являются кража в физическом и киберпространстве интеллектуальной собственности США и их технологий, пиратство и копирование, а также нарушение законодательства США.

В документе отмечается, что Китай пережил быстрый экономический рост, став второй по величине экономикой в мире. Однако большая часть этого роста была достигнута в значительной степени за счет «агрессивных действий, политики и практик», которые выходят за пределы глобальных норм и правил.

Ранее Китай пригрозил США ответными мерами из-за новых пошлин.