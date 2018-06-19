Официальный курс евро вырос на 70 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 70,22 коп., до 74,18 руб., курс доллара увеличился на 58,45 коп., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 63,75 коп., составив 68,62 руб.

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Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые за два месяца, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,67% и составил 2207,73 пункта.

Индекс РТС просел на 0,72%, до 1092,67 пункта.

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