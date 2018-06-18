В Госдуме сообщили о сроках принятия закона об НДД в нефтяной отрасли

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что комитет рассчитывает на принятие законопроекта о применении НДД в нефтяной отрасли в весеннюю сессию. Об этом сообщает RNS.

Весенняя сессия Госдумы пройдет до 29 июля 2018 года.

«Обязательно, примем (в весеннюю сессию), так как этот законопроект касается бюджета. Это закон основообразующий», — сказал Завальный, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее сообщалось, что Минфин внес в правительство законопроект об НДД и снижении акцизов на топливо.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, переход на налогообложение с дохода (НДД) в нефтяной отрасли позволит ввести в разработку 5 млрд тонн нефти.