Опрос: американцы доверяют Трюдо больше, чем Трампу
По данным опроса Global News/Ipsos, американцы в торговом споре между лидерами двух стран, больше доверяют премьер-министру Канады Джастину Трюдо, чем президенту США Дональду Трампу.
Как отмечается, 57% опрошенных поддерживают Трюдо, а позицию Трампа разделяют 37% респондентов.
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При этом в опросе поучаствовали более 1000 американцев.
Ранее СМИ сообщили, что канадцы в знак поддержки Трюдо призывают бойкотировать товары американского производства, отдавая предпочтение канадским.
Как отмечалось, призывы к бойкоту появились после того, как Трамп назвал канадского премьера «нечестным» и «слабым».