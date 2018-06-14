Стали известны сроки внесения законопроекта о пенсиях в Госдуму

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, когда законопроект о повышении пенсионного возраста россиян может быть внесен в Госдуму, передает РИА «Новости».

По словам Нилова, с учетом практики принятия предыдущих изменений в пенсионной сфере внесенный в Госдуму законопроект будет жестким, а ко второму чтению его «будут смягчать».

Реклама

«Я могу предположить, что это может быть сделано либо сегодня вечером, либо завтра утром», — сказал Нилов.

Ранее сообщалось, что российское правительство запланировало рассмотрение вопроса о пенсионной реформе на 14 июня. На заседании будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».