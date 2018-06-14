Правительство рассмотрит законопроект о пенсиях 14 июня

На заседании правительства 14 июня будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Накануне сообщалось, что правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста уже в четверг, 14 июня.

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«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — говорится в анонсе кабмина.

Кроме того, правительство рассмотрит еще ряд вопросов, среди которых изменения в Налоговый кодекс и исполнение федерального бюджета в первом квартале 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» назвал повышение доходов пенсионеров одной из основных задач правительства. Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, он заявил, что относится к этой теме «в высшей степени осторожно и аккуратно».