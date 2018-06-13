Суд разрешил крупнейшей телекоммуникационной компании AT&T купить Time Warner

Федеральный суд США постановил, что американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат и крупнейшая телекоммуникационная компания в мире AT&T может приобрести Time Warner, конгломерат новостного и развлекательного профиля, пишет The Wall Street Journal.

Окружной судья Ричард Леон заявил, что министерству юстиции США не удалось доказать, что слияние двух медиагигантов противоречит американскому антимонопольному законодательству.

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«Я полагаю, что правительство не выполнило свою задачу. Суд выносит свое решение в пользу обвиняемых [представителей AT&T]», — сказал Леон.

По словам судьи, минюст не смог убедить суд, что слияние двух конгломератов нанесет вред потребителям.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заблокировал продажу CNN.