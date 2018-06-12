Трамп заявил о приостановке введения сотен санкций против КНДР

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Американский президент Дональд Трамп заявил о приостановке введения санкций в отношении Северной Кореи по 300 позициям, передает РИА «Новости».

Во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп заявил, что у него было 300 санкций, но он решил не вводить их, чтобы это не выглядело «неуважительно».

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Вместе с этим, американский лидер подчеркнул, что сохраняет за собой возможность накладывать санкции.

Во вторник, 12 июня, в Сингапуре прошел саммит США – Северная Корея. В отеле «Капелла» на острове Сентоса лидеры стран подписали итоговый документ, который Трамп и Ким Чен Ын назвали «комплексным».

«Газета.Ru» в онлайн-трансляции продолжает следить за событиями после завершения саммита.