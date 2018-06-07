Путин: своей криптовалюты у России не может быть
Президент России Владимир Путин во время «прямой линии' заявил, что у России не может быть собственной криптовалюты.
«У России не может быть своей криптовалюты, так как это явление фактически находится за рамками государства», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что криптовалюта ничем не обеспечена и не может быть платежным средством.
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Президент отметил, что несмотря на все это, власти должны изучить, как использовать это средство.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России может в будущем рассмотреть признание криптовалют средством платежа, если они докажут свою состоятельность и надежность.