Аномальная «жара» придет в Санкт-Петербург 12 марта

Синоптик Колесов спрогнозировал весну и температуру до +12°C в Петербурге

Аномально теплая погода придет в Санкт-Петербург 12 марта и продержится до 14 марта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Сейчас устанавливается такая погода, что с юго-западными, а потом и южными ветрами в наш регион приходит очень теплый воздух. В совокупности с солнечной погодой начнется значительный прогрев поверхности и повышение температуры воздуха от плюс семи градусов до плюс 12 градусов», — написал Колесов.

По его словам, предыдущие температурные рекорды в этот день составляли всего +7°C.

Колесов добавил, что в предыдущий раз аномально теплая погода в марте наблюдалась в 2015 году, когда воздух в городе в течение пяти дней держался выше нормы и прогревался до +15°C, что характерно для апреля.

До этого стало известно, что в Казани 10 марта обновлен температурный рекорд 118-летней давности — -30,5°C. Предыдущий рекорд для 10 марта в Казани был зафиксирован в 1908 году и составлял -27,3°C.

Ранее москвичам спрогнозировали стремительный сход сугробов из-за резкого потепления.