Артура Смольянинова оштрафовали на 45 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Смольянинова признали виновным по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил деятельности иноагента). Он должен выплатить штраф суммой 45 тысяч рублей. Причиной этому стал опубликованный на YouTube с артистом без указания на то, что это было сделано иноагентом.

Артур Смольянинов осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

12 февраля 2026 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба и объявил Смольянинова в международный розыск.

Ранее суд избрал меру пресечения Дмитрию Быкову (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о фейках о ВС России.