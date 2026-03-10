Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Артура Смольянинова оштрафовали на 45 тысяч рублей

Актера Артура Смольянинова оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
Владимир Астапкович/РИА Новости

Таганский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Смольянинова признали виновным по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил деятельности иноагента). Он должен выплатить штраф суммой 45 тысяч рублей. Причиной этому стал опубликованный на YouTube с артистом без указания на то, что это было сделано иноагентом.

Артур Смольянинов осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

12 февраля 2026 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба и объявил Смольянинова в международный розыск.

Ранее суд избрал меру пресечения Дмитрию Быкову (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о фейках о ВС России.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!