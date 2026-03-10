В Орске хирурги извлекли пулю из сердца пациентки

В Орске спасли женщину с пулей в сердце

В Орске хирурги городской больницы извлекли пулю из сердца женщины, поступившей с ранением накануне 8 марта, пациентку удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пациентку доставили в хирургический стационар на улице Новосибирской с пулевым ранением в сердце. Было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве, врачам удалось извлечь пулю, минимизировать кровопотерю и восстановить целостность тканей.

После вмешательства женщину перевели в реанимацию, где за ней ведется круглосуточный уход. Состояние женщины оценивается как стабильное. По данным ТАСС в пострадавшую во время ссоры выстрелил из винтовки муж. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

До этого житель Ульяновской области во время ссоры с женой выстрелил из охотничьего ружья в стену квартиры и угрожал женщине расправой. Оружие оказалось незарегистрированным, вместе с ружьем полицейские изъяли 16 патронов. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Тюменской области мужчина чистил ружье и случайно выстрелил в супругу.