Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Два жителя Запорожской области получили тяжелые ранения при атаках ВСУ

Балицкий: двое мужчин пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Два человека пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе. Ранения получил мужчина 1986 года рождения.

«В Васильевском муниципальном округе на автомобильной дороге при обстреле пострадал мужчина 1995 года рождения, доставлявший продукты питания», — добавил Балицкий.

Губернатор уточнил, что оба жителя получили множественные ранения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, тем не менее состояние пострадавших остается тяжелым,

9 марта беспилотники ВСУ атаковали автомобильную заправочную станцию (АЗС) в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. В результате осколки повредили находившийся на АЗС автобус детской спортивной школы, в котором подростки ехали с соревнований. Тренер и трое несовершеннолетних получили ранения, им потребовалась госпитализация.

Ранее украинский дрон ударил по машине с супружеской парой и детьми в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!