Два жителя Запорожской области получили тяжелые ранения при атаках ВСУ

Балицкий: двое мужчин пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область

Два человека пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе. Ранения получил мужчина 1986 года рождения.

«В Васильевском муниципальном округе на автомобильной дороге при обстреле пострадал мужчина 1995 года рождения, доставлявший продукты питания», — добавил Балицкий.

Губернатор уточнил, что оба жителя получили множественные ранения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, тем не менее состояние пострадавших остается тяжелым,

9 марта беспилотники ВСУ атаковали автомобильную заправочную станцию (АЗС) в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. В результате осколки повредили находившийся на АЗС автобус детской спортивной школы, в котором подростки ехали с соревнований. Тренер и трое несовершеннолетних получили ранения, им потребовалась госпитализация.

Ранее украинский дрон ударил по машине с супружеской парой и детьми в Запорожской области.