Стало известно, что США не просили Россию прекратить огонь на Украине

Песков: США не ставили России условий о прекращении СВО на Украине

США не ставили России условий о прекращении огня перед продолжением переговоров. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

«Таких условий не выставлялось, это уже неоднократно обговаривалось», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос требуют ли снова США прекращения огня для продолжения переговоров.

Песков также заявил, что в настоящий момент все стороны заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The New York Times, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать. По его словам, переговоры должны были состояться 6 марта в ОАЭ, но их пришлось отложить из-за начавшегося на Ближнем Востоке конфликте.

Ранее в США назвали Зеленского «препятствием» миру на Украине.