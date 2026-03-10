Размер шрифта
В Кремле прокомментировали отключения связи в Москве и других крупных городах

Песков: отключения связи в городах РФ связаны с обеспечением безопасности
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Отключения мобильной связи в Москве и других крупных городах страны связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Все отключения и ограничения происходят в соответствии с законодательством. ... это связано с главной необходимостью обеспечения безопасности. Что касается проблем для бизнеса — это предмет дополнительного анализа», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об отключениях связи в последние дни.

С 5 марта жители Москвы жалуются на неработающую мобильную связь и интернет. Особенно сложная ситуация сложилась в Южном административном округе и в центре Москвы.

Msk1 пишет, что проблемы продолжаются. В частности, связи нет на участке метро Рижская — Проспект Мира.

Кроме того, перебои с доступом к мобильному интернету фиксируются в Санкт-Петербурге.

Ранее эксперты объяснили, как будет работать в России автономный интернет.

 
