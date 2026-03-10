Александр Ревва назвал ложью новости о продаже виллы на Кипре

Певец Александр Ревва опроверг в беседе с «Газетой.Ru» новости о продаже недвижимости на Кипре. Он заявил, что информация является ложью.

Исполнитель хита «Чика» отметил, что в поездках останавливается исключительно в отелях, а сведения о его зарубежной вилле недостоверны.

«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», — рассказал Ревва.

Информацию о продаже виллы певца опубликовал SHOT. По данным Telegram-канала, артист владеет недвижимостью на Кипре, которая оценивается в 110 млн рублей. В доме четыре спальни, а также кухня-гостиная, терраса, кабинет и комната для обслуживающего персонала. Кроме того, на участке расположены сад, бассейн, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом и парковка. Вилла находится в 800 метрах от моря.

Сообщалось, что жена Реввы сдавала дом в аренду за 727 тысяч рублей в месяц, но с января 2026 года он был выставлен на продажу.

