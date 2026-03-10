Стало известно, при каких условиях США могут закончить операцию в Иране

Американцы могут завершить военную операцию против Ирана, когда поймут ее непопулярность в обществе, столкнутся с серьезным ростом цен на нефть, с падением фондовых рынков США и с угрозой глобального экономического кризиса. Об этом рассказал профессор американской и международной политики в Университетском колледже Дублина Скотт Лукас, пишет Al Jazeera.

По его словам, Трампа уже «потряс» резкий рост цен на нефть, потери на рынке и давление общества, в котором выступили против военной операции. И если условия ухудшатся, это заставит американцев завершить конфликт.

«Когда Дональд Трамп и его ближайшее окружение поймут, что они потеряли поддержку значительной части американского народа, 56% которого уже выступает против этой войны; когда мировые цены на нефть снова поднимутся выше 100$ и приблизятся к $150 за баррель; когда фондовые рынки США начнут падать и возникнет не только угроза для экономики США, но и вероятность глобального экономического кризиса, — вот тогда они остановятся», — считает Лукас.

Профессор подчеркнул, что «кто-то» должен помочь американцам «остановиться и попытаться сохранить лицо». Лукас подчеркнул, что сейчас рычаги влияния на Трампа есть у государств Персидского залива из-за «личных и семейных инвестиций Трампа», а также из-за наличия американских активов в регионе.

9 марта Трамп заявил, что операция США против Ирана «практически завершена», так как у Тегерана больше не осталось военно-морского флота, средств связи и военно-воздушных сил. При этом глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что конфликт «только начинается», а противостояние закончится капитуляцией Тегерана. 6 марта о необходимости капитуляции Ирана говорил и президент США Дональд Трамп.

Ранее в США усомнились в словах Трампа о скором завершении конфликта в Иране.