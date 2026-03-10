В Москве заметили подозрительную «тикающую» машину

В Москве на Щелковском шоссе правоохранители проверяют «тикающюю» брошенную машину. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По данным жителей, иномарка припаркована давно, сегодня от автомобиля стал раздаваться стук. Предварительно, это может быть звуком сигнализации. Бдительные очевидцы на всякий случай вызвали на место службы для проверки», — сказано в посте.

Силовики устанавливают владельца автомобиля. Других подробностей канал не приводит. Комментариев от ведомств на момент публикации не поступало.

До этого жилой дом на Авангардной улице в Москве оцепили в связи с обнаружением предмета, похожего на гранату. В здании находится отделение оператора доставки документов и грузов СДЭК, в котором нашли посылку с похожим на взрывное устройство предметом.

5 марта на парковке возле жилого дома на улице Мусы Джалиля в столице нашли подозрительный предмет. По данным Telegram-канала Mash, местный житель заметил странный сверток, когда на машине выезжал со стоянки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками, стражи порядка оцепили территорию.

Ранее в московском торговом центре обнаружили подозрительный предмет.