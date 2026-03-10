Размер шрифта
В Кремле прокомментировали сообщение о просьбе США не передавать разведданные Ирану

Песков: США и РФ общаются по самым чувствительным вопросам
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что американская и российская стороны могут доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам.

Таким образом он прокомментировал слова журналиста о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф просил российскую сторону не передавать Ирану разведданные.

«Могу лишь сказать, что Уиткофф находится в контакте с российскими собеседниками. Канал общения позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам», — отметил Песков.

9 марта бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут заключить сделку по вопросам Ирана и Украины.

По его мнению, американский президент может позвонить российскому коллеге и попросить его прекратить предоставлять разведывательные данные Ирану. В ответ Путин, как считает Болтон, может попросить тоже самое от США только по Украине.

Ранее СМИ сообщили о «мрачном предупреждении» Кремля на фоне войны США против Ирана.

 
