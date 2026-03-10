Размер шрифта
Депутаты рассмотрят законопроекты об усилении контроля за ростом тарифов ЖКУ

Госдума рассмотрит проекты об усилении госконтроля за ростом тарифов в сфере ЖКХ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Госдума в ходе заседания 11 марта рассмотрит законопроекты, направленные на усиление госконтроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он рассказал, что от россиян поступает большое количество обращений по вопросам, связанным с завышенными платежами за коммунальные услуги.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует рост случаев неисполнения в регионах предписаний ведомства, что говорит о необходимости принятия системных решений для наведения порядка в данной сфере и защититы прав граждан, отметил Володин.

В связи с этим Госдума рассмотрит проекты законов о расширении полномочий ФАС в области регулирования тарифов, а также повышении ответственности должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний антимонопольной службы.

В феврале Володин заявил, что ситуация с ростом тарифов за коммуналку «пошла не туда».

Ранее россиянам объяснили, что делать с февральскими квитанциями ЖКХ со старой датой.

 
