Смольянинова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

РИА: суд в Москве оштрафовал Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

Таганский районный суд Москвы обязал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) выплатить штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, артиста признали виновным в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП России.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», — огласила судья в ходе заседания.

Журналисты обратили внимание, что в отношении Смольянинова также было возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России. Ожидается, что Басманный районный суд Москвы рассмотрит дело по существу 13 марта.

В феврале текущего года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил Артура Смольянинова в международный розыск.

Актер, получивший известность благодаря съемкам в фильме «9 рота», уехал за границу после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время он живет в Латвии, при этом продолжает зарабатывать в России. Как писала газета kp.ru со ссылкой на данные сервиса Rusprofile, Смольянинов еще в 2008 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Московской области. ИП специализируется на исполнительском искусстве, занимается производством фильмов и рекламных материалов.

Ранее суд в Москве оштрафовал Смольянинова за просрочку предыдущего взыскания.