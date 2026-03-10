Парламент Венгрии отказал в финансовой поддержке Украине

Венгрия приняла резолюцию против поддержки Украины и ее вступления в ЕС

Парламент Венгрии на заседании принял резолюцию, в которой проголосовал против финансовой поддержки Украины и ее вступления в Евросоюз. Такая информация следует из результатов голосования, сообщает РИА Новости.

Такой документ поддержали 142 депутата, против выступили 28, воздержались четверо.

9 марта глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейскому союзу (ЕС) нужно быстрее принимать новых членов и расширять клуб из 27 стран. В своем выступлении Каллас в частности намекнула на Украину, Черногорию и другие страны-кандидаты, ожидающие вступления в объединение.

Ее заявление прозвучало на фоне напряженных дискуссий между Европейской комиссией, выступающей за скорейшее расширение, и столицами стран, поддерживающих более постепенный подход.

До этого в Европарламенте раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что своим отказом поддерживать Украину в конфликте с Россией, он «подрывает» европейскую солидарность и «основополагающие принципы» ЕС.

Депутат Европейского парламента от Латвии Рихардс Колс в частности отреагировал на открытое письмо Орбана президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором венгерский премьер обвинил украинского лидера в попытках втянуть Будапешт в конфликт с Россией.

Ранее политолог предупредил о последствиях нападок Зеленского на Словакию и Венгрию.