В России усомнились в эффективности попыток Трампа сбить цены не нефть

Стоимость нефти продолжит регулироваться в зависимости от влияния боевых действий на Ближнем Востоке на нефтегазовую инфраструктуру. В обозримой перспективе наиболее вероятен дальнейший рост цен, несмотря на попытки президента США сбить их громкими заявлениями, рассказал газете «Взгляд» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его мнению, ради снижения цен на нефть Трамп всячески стремится показать, что контролирует ситуацию. В частности, его слова о скором завершении войны в Иране действительно несколько снизили котировки, но это далеко не тренд, считает экономист.

«Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – пояснил эксперт.

На данный момент Иран до сих пор не открыл судоходство по Ормузскому проливу, на фоне чего в мире будет нарастать нехватка энергоресурсов, напомнил Митрахович. США на этом фоне рассчитывают договориться с Тегераном и вынудить его пойти на компромисс. В то же время не исключено, что при сохранении противостояния в диалоге двух стран Иран будет и дальше прибегать к блокировке и даже минированию пролива, считает специалист.

«А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил он.

Напомним, Дональд Трамп допустил смягчение санкций против энергетического сектора ряда стран на фоне роста мировых цен на нефть. В Вашингтоне обсуждают возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о росте цен на нефть и газ при попытках дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В то же время он заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил слова Трампа о возможной отмене нефтяных санкций против РФ.