100-летний Зацепин раскрыл секрет долголетия

Композитор Александр Зацепин назвал хорошие гены секретом долголетия
Сергей Пятаков/РИА Новости

Композитор Александр Зацепин в беседе с mk.ru назвал хорошие гены своим секретом долголетия.

10 марта Зацепину исполнилось 100 лет. Помимо генов, композитор старается поддерживать себя в форме с помощью стабильного режима сна и зарядки. Артист выработал определенные упражнения, которые делает каждый день.

«Стараюсь соблюдать режим: в одиннадцать часов вечера лечь спать, в семь утра встать. Но чаще ложусь в 23:30. В тех случаях, когда понимаю, что нужно закончить работу, ложусь в полночь. Редко — в половине первого. Но чаще стараюсь в 11, конечно», — поделился композитор.

Зацепин добавил, что сейчас мечтает создать новое произведение. На данный момент он работает над мюзиклом по мотивам фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

По словам Зацепина, в последнее время он полюбил создавать мюзиклы.

«Планов у меня очень много. А сколько мне отпущено, никто не знает. Если не успею все сделать, значит, искусственный интеллект доделает», — пошутил музыкант.

Ранее Путин поздравил Александра Зацепина и заявил о его неповторимом почерке.

 
