Аракчи заявил, что Иран будет расследовать ситуацию с ракетой

Аракчи сообщил Фидану, что Иран будет расследовать инцидент с ракетой
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил турецкому коллеге Хакану Фидану заявил, что Исламская Республика проведет расследование инцидента с ракетой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракеты, направленные в воздушное пространство Турции, не были запущены с территории Ирана и что по этому вопросу будет проведено всестороннее расследование», — сказали агентству.

Фидан при этом отметил, что все стороны должны воздерживаться от действий, которые могут повлиять на безопасность населения.

Накануне выпущенная из Ирана баллистическая ракета была сбита силами НАТО после входа в воздушное пространство Турции. Согласно заявлению турецкого военного ведомства, боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами противовоздушной обороны и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Известно, что часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Иране отвергли утверждения об атаках Тегерана на Кипр, Турцию и Азербайджан.

 
