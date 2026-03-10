В Совфеде оценили последствия войны с Ираном для США

Среди американцев растет недовольство последствиями войны между США и Ираном, которые будут «не краткосрочными, а длительными». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор привел цифры американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которым первые 100 часов операции США против Ирана обошлись Вашингтону в $3,7 млрд. И по прогнозам, два месяца войны могут стоить США в $65 млрд, а если боевые действия затянутся, то их цена может достичь $90-100 млрд и более, отметил Пушков. Сенатор подчеркнул, что эта информация уже «широко обсуждается в США».

«Лозунг администрации [Дональда] Трампа «Short pain for a long gain» — «кратковременная боль сегодня за выигрыш в будущем», оправдывающий войну в Иране и звучащий по всем телеканалам, похоже, не срабатывает. Судя по всему, «боль» от войны в Иране будет не краткосрочной, а весьма длительной. Не срабатывает и излюбленная тактика Трампа — быстрый удар и быстрый результат», — отметил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что Иран «не повержен и наносит «болезненные удары» по военным объектам США и Израиля. При этом «всему миру известно», что Тегеран «до конца вел переговоры и рассчитывал избежать военного конфликта», отметил Пушков.

9 марта президент Трамп заявил, что операция США против Ирана «практически завершена», и у противника больше нет военно-морского флота, средств связи и военно-воздушных сил. При этом глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что военные действия «только начинаются», а закончатся они капитуляцией Тегерана. 6 марта также говорил о необходимости капитуляции Ирана.

Также газета The Washington Post сообщила, что США за первые два дня войны против Ирана потратили боеприпасов на $5,6 млрд. А до этого газета The New York Times писала, что США потратили более $6 млрд за первую неделю операции.

