Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Найдены новые редкие генетические мутации, связанные с аутизмом

Cell Genomics: до 17% случаев аутизма может объясняться редкими мутациями
Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что именно редкие генетические сбои могут вызывать от 3% до 17% случаев расстройств аутистического спектра. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Genomics.

Расстройства аутистического спектра (РАС) во многом связаны с наследственными факторами, однако значительная часть генетических причин заболевания до сих пор остается неизвестной. Ученые называют этот пробел «недостающей наследуемостью».

В новой работе исследователи применили метод LR-WGS (long-read whole genome sequencing), который позволяет считывать длинные участки ДНК целиком. В отличие от традиционных технологий с короткими фрагментами, такой подход помогает точнее выявлять крупные перестройки генома и повторяющиеся последовательности.

Ученые проанализировали 267 геномов людей с семейным анамнезом аутизма. Оказалось, что технология длинных прочтений выявляет структурные изменения ДНК — крупные перестройки генов — на 33% чаще, а повторяющиеся участки ДНК (тандемные повторы) — на 38% чаще, чем стандартные методы.

Среди обнаруженных изменений исследователи выявили ранее неизвестный тип генетических перестроек, названный комплексом DUP-DEL. Он представляет собой сочетание дублирования и удаления участков ДНК, что может нарушать работу генов.

Кроме того, анализ показал мутации в так называемых импринтированных генах — участках ДНК, активность которых зависит от того, от какого родителя они унаследованы. Нарушения в таких генах могут влиять на развитие нервной системы.

Еще одним важным результатом стало обнаружение изменений в гене FMR1, связанном с развитием нервной системы. Известно, что нарушения в этом гене могут приводить к расстройствам развития и когнитивным нарушениям.

По оценкам исследователей, редкие генетические варианты — включая крупные перестройки ДНК, повторяющиеся участки и точечные повреждающие мутации — могут объяснять от 3% до 17% наследуемости расстройств аутистического спектра.

Авторы работы считают, что применение секвенирования длинных прочтений поможет точнее выявлять генетические причины аутизма и может стать основой для более точных генетических тестов и будущих методов терапии, направленных на конкретные молекулярные механизмы заболевания.

Ранее врач рассказал, что риск рождения ребенка с генетическими болезнями выше, чем риск попасть в ДТП.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!