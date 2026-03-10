Размер шрифта
Пожарный два года шантажировал и насиловал девочку

В Британии пожарный-педофил получил 13 лет тюрьмы за насилие над школьницей
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский пожарный надругался над двумя несовершеннолетними девочками и был приговорен к 13 годам тюрьмы, пишет The Scottish Sun.

Бывший пожарный и отец двоих детей, 41-летний Скотт Кэмерон, получил 13 лет тюрьмы за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними девочками. Одну из жертв, 13-летнюю девочку, Кэмерон выбрал после дня открытых дверей в школе, где его служба проводила презентацию.

Педофил раздобыл номер телефона и стал просить у несовершеннолетней фото в бикини, называя ее «великолепной», затем требовал обнаженные снимки, шантажируя их публикацией.

Мужчина месяцами склонял жертву к встречам и в итоге вступил в интимную связь. Он насиловал девочку в ее доме, пока мать была на работе.

Их отношения длились два года, но в феврале 2024 года Кэмерона арестовали. Суд установил, что он совершил аналогичное преступление против другой девочки в начале 2000-х, когда ему было около 20 лет.

Судья Дэвид Свиннертон отметил, что подсудимый не проявил раскаяния. Кэмерон был признан виновным по 11 пунктам, включая шесть случаев секса с девочкой в возрасте до 15 лет. Теперь он пожизненно в реестре сексуальных преступников.

Ранее тренера по хоккею приговорили к 300 годам тюрьмы за насилие над воспитанниками.

 
