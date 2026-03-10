Размер шрифта
Названо число застрявших в Таиланде россиян

АТОР: около 10 тыс. россиян застряли в Таиланде из-за ситуации на Ближнем Востоке
thaisign/Shutterstock/FOTODOM

Около около 10 тысяч россиян не могут выехать из Таиланда из-за закрытого неба над Ближним Востоком и ситуации в регионе. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По информации ассоциации , в Таиланде в настоящее время остаются как самостоятельные, так и организованные туристы из России. Отмечается, что все они планировали лететь на родину через аэропорты стран Персидского залива; одна тысяча соотечественников уже пропустила свои стыковочные рейсы.

В АТОР отметили, что больше всего пострадали те, кто собирался лететь авиакомпанией Air Arabia, так как авиаперевозчик отменил все рейсы вплоть до 22 марта и не сообщает о том, будут ли вывозить туристов.

Кроме того, организованным туристам пытаются помочь туроператоры — они договариваются о продлении проживания в гостиницах, размещают в отелях при аэропортах, а также ищут альтернативные рейсы через Китай и Узбекистан. Как сообщает АТОР, что власти Таиланда со своей стороны также продлевают многим из застрявших россиян разрешение на пребывание в стране после обращения в местный миграционный центр.

До этого в посольстве России в Таиланде рекомендовали туристам, купившим билеты на транзитные рейсы через Ближний Восток, связаться с авиакомпанией или туроператорами для уточнения статуса рейса.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее туристам назвали альтернативные страны для отдыха на фоне ситуации на Ближнем Востоке

 
