«Ни флота, ни связи, ни ВВС»: Трамп заявил о скором конце войны с Ираном после звонка Путину

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что война с Ираном «практически завершена». После этих слов мировые рынки отреагировали мгновенно: цены на нефть резко пошли вниз. При этом позже Трамп сменил тон и выразил готовность воевать дальше. В Иране к затяжному конфликту готовы. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале «Газеты.Ru».

Звонок в Кремль

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в ближайшее время. Заявление прозвучало спустя несколько часов после «загадочного» телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила Daily Mail.

Американский лидер сообщил журналистам, что американские войска «значительно опережают график», и отметил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен.

«Я думаю, что война практически завершена. [Иран] не имеет ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил», — подчеркнул глава Белого дома.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась около часа и состоялась по инициативе американской стороны. По словам Ушакова, главы государств обсудили текущую международную обстановку и ряд актуальных вопросов мировой политики .

Трамп охарактеризовал разговор с российским коллегой как «хороший» и добавил, что Путин в ходе беседы заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта с Ираном. При этом Трамп подчеркнул, что было бы важнее, чтобы Россия сосредоточилась не на иранском конфликте, а на украинском урегулировании.

После заявлений Трампа о скором конце войны рынки начали восстанавливаться после тяжелой торговой сессии. Цена американской нефти снизилась с $91 до $86 за баррель после слов о возможном контроле над Ормузским проливом.

Фондовые индексы также показали рост. Dow Jones завершил день увеличением примерно на 200 пунктов после падения почти на 900 пунктов в ходе торгов. Индекс S&P вырос на 0,8%, а Nasdaq поднялся на 1,4% после снижения до 1,5%.

План выхода из конфликта

В окружении Трампа обсуждают возможность подготовки плана выхода Соединенных Штатов из войны. Некоторые советники призывают Белый дом сформулировать стратегию завершения операции и показать, что американские военные уже в значительной степени выполнили поставленные задачи, сообщили источники The Wall Street Journal.

Хотя значительная часть консервативного электората продолжает поддерживать действия США на Ближнем Востоке, некоторые советники президента опасаются, что затяжной конфликт может эту поддержку свести на нет.

Отдельную тревогу в администрации вызывает рост цен на нефть. Независимый экономический советник Трампа Стивен Мур пояснил, что подорожание бензина тянет вверх цены на другие товары и создает серьезные экономические проблемы. В том числе из-за этого команда президента пришла к выводу, что необходимо активнее объяснять обществу цели военной операции.

В то же время некоторые представители администрации считают, что быстро завершить войну будет сложно, пока Иран продолжает наносить удары по странам региона, а Израиль атакует иранские цели.

Сам Трамп заявил, что готов усилить удары по Ирану «в 20 раз сильнее», если Тегеран продолжит препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив.

Через этот пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% глобальных поставок сжиженного природного газа.

Трамп сменил тон

Через несколько часов президент США сделал новое заявление о конфликте с Ираном. Как сообщила Daily Mail, теперь американский лидер заявил, что боевые действия могут продолжиться, а могут и закончиться. Трамп объявил, что распорядился заказать более двух десятков бомбардировщиков B-2, и отметил, что американские военные уже нанесли удары примерно по пяти тысячам целей.

«Мы могли бы назвать это огромным успехом прямо сейчас... Или мы могли бы пойти дальше, и мы пойдем дальше. Мы не сдадимся, пока враг не будет полностью и решительно разбит», — отметил он.

При этом Трамп не стал уточнять, сколько еще может продолжаться военная операция и как именно будут развиваться дальнейшие действия США в регионе.

Во время пресс-конференции журналисты указали на противоречивые заявления администрации. Один из репортеров напомнил президенту его слова о том, что война «практически завершена», и отметил, что глава Пентагона, напротив, говорит, что «это только начало».

«Можно сказать и то, и другое», — ответил Трамп.

А что Иран?

Тегеран готов снизить напряженность на Ближнем Востоке, если территории соседних государств перестанут использоваться для нападений на Иран, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

В то же время в иранском руководстве подчеркивают готовность к длительному конфликту. Советник Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Ибрагим Джаббари сообщил агентству Bloomberg, что страна рассматривает возможность долгой войны.

«Как человек, хорошо осведомленный в этом вопросе, скажу: мы готовы к войне с США, как минимум к десятилетней», — сказал он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани также заявил, что республика готова вести затяжной конфликт.

Заместитель министра иностранных дел Саид Хатибзаде подчеркнул, что Иран намерен продолжать борьбу с США и Израилем «до последнего солдата», поскольку, по его словам, у страны нет другого выбора.