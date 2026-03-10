Размер шрифта
Суд снова продлил арест экс-замминистра строительства ДНР

Суд оставил под стражей экс-замминистра строительства ДНР Мерваезову до 15 июня
Минстрой ДНР/VK

Московский суд продлил срок содержания под стражей экс-замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, которую обвиняют в хищении свыше 9 млрд рублей у Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, продлить обвиняемой Мерваезовой срок меры пресечения еще на 3 месяца, то есть до 15 июня 2026 года», — сказала судья.

Сторона защиты просила суд допустить в качестве общественного защитника близкую подругу обвиняемой, направить ее на медицинское обследование по факту проверки на наличие онкологического заболевания, а также разрешить телефонные звонки с родителями. Однако суд отказал в обоих ходатайствах.

Мерваезову задержали в Пятигорске 17 сентября прошлого года. Позже ее доставили в Москву, где предъявили обвинение по двум эпизодам хищений.

В середине октября следствие вменило экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении в 2021-22 годах госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий, по версии следователей, составил 4,1 млрд.

29 ноября 2025 года в рамках уголовного дела Мерваезовой о мошенничестве при исполнении госконтрактов на строительство военных объектов назначили 28 экспертиз. Сообщалось, что по каждому из 14 спорных контрактов следствие запросило строительно-техническую и бухгалтерскую экспертизу.

Ранее Следком завел уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны.

 
