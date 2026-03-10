Бородин требует от Пугачевой 5 млн рублей и приезд в Россию в апреле: «Все деньги мы потратим на СВО»

Глава ФПБК Виталий Бородин раскрыл «Газете.Ru» детали судебной беседы с представительницей Аллы Пугачевой, которая состоялась 10 марта. По его словам, он требует от певицы 5 млн рублей, а также ждет ее приезд на следующее заседание в апреле.

Бородин отметил, что беседа с представительницей Пугачевой прошла спокойно. Он рассказал, что артистке должны передать содержание этого разговора.

«Прошло все нормально, спокойно. Приехала представительница Аллы Пугачевой. Адекватная, видно, что женщина с опытом. Помимо того, что она адвокат, она еще является журналистом, если не ошибаюсь. У нее не было доверенности. Ее она получит в консульстве 6 апреля. Мы познакомились, пообщались и попросили, чтобы Пугачева приехала и суд был открытый. Я надеюсь, что Пугачева приедет, так как в своих интервью она меня вспоминает. Я у нее постоянно в голове. Мне сказали, что она читает мои посты. Если она народная артистка, то она приедет и войдет с нами в юридическую плоскость. Она будет доказывать свою правду, мы — свою. А суд определит, кто прав, кто виноват. Мы свои доводы довели до представительницы Пугачевой, она сделала вид, что все ей передаст», — поделился Бородин.

Лидер ФПБК считает, что может выиграть в суде. При этом он осознает, что ему могут не выплатить требуемую сумму.

«Наша компенсация – 5 млн рублей. Все эти деньги мы потратим на СВО. Понимаем прекрасно, что суд такую сумму не удовлетворит. Но, по крайней мере, те деньги, которые нам присудят, мы передадим на специальную военную операцию. Свои шансы на победу оцениваем, как очень высокие», — заявил Бородин.

