Казахстан повысит утильсбор на российские автомобили

Казахстан повысит утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили. Об этом сообщил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев на брифинге в правительстве, передает «Интерфакс».

По его словам, никаких нововведений для российского рынка не делается, «просто зеркалим ситуацию», так как в России в десятки раз повысили утильсбор для казахстанских авто.

Он объяснил это защитой отечественного автопрома.

Совместный приказ министерств промышленности и строительства и экологии еще не подписан. Проект предусматривает применение коэффициента 2 к ставке утилизационного сбора для автомобилей и самоходной сельхозтехники, ввозимых из России и Белоруссии.

По мнению Нагаспаева, после вступления в силу документа резкого роста цен на машины не будет.

В феврале сообщалось, что правительство России приняло решение предоставить отсрочку по уплате утилизационного сбора ведущим российским предприятиям, выпускающим автомобили, самоходную технику и прицепы.

Ранее сообщалось, что BMW и Mercedes подорожают для россиян на 40% с 1 апреля из-за утильсбора.