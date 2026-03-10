Размер шрифта
Глава МИД Ирана: вопрос переговоров с США вряд ли будет «на столе»

Аракчи: вопрос переговоров с США при новом лидере вряд ли будет рассматриваться
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Вопрос переговоров Ирана с США при новом верховном лидере исламской республики Моджтабе Хаменеи вряд ли будет рассматриваться. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью PBS, передает РИА Новости.

9 марта Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана.

В данный момент еще слишком рано, чтобы Хаменеи давал какие-либо комментарии на эту тему, отметил министр.

«Мы все ждем его речей и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос разговоров с американцами или переговоров с американцами снова будет «на столе», — сказал Аракчи, добавив, что у Тегерана есть «очень горький опыт разговоров» с Вашингтоном.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран не согласится на прекращение огня, пока США и Израиль не усвоят урок.

Ранее сообщалось, что Трамп поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана, если он не пойдет на уступки.

 
