СМИ сообщили о просчете США в оценке готовности Ирана сопротивляться

Соединенные Штаты просчитались в оценке решимости Ирана оказывать сопротивление. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в Белом доме ожидали, что результатом удара по руководству исламской республики станет «крах иранского режима» или повторение сценария с Венесуэлой, где чиновники пошли на сотрудничество с Вашингтоном.

10 марта Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по итогам разговора нельзя сделать вывод, что Москва могла бы стать посредником в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но она готова оказать содействие.

9 марта президент США Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана «практически завершена», так как у Тегерана больше не осталось военно-морского флота, средств связи и военно-воздушных сил. При этом глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что конфликт «только начинается», а противостояние закончится капитуляцией Тегерана.

